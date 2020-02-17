TAG Immobilien 12.84 CHF 1.74% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Dass das Immobilienunternehmen die Jahresziele erhöht hat, wertete Kai Klose als eine positive Überraschung. Auch hätten sich die Finanzkennziffern des Unternehmens verbessert, schrieb er am Dienstag./rob/bek/ag;

