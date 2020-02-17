TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Dass das Immobilienunternehmen die Jahresziele erhöht hat, wertete Kai Klose als eine positive Überraschung. Auch hätten sich die Finanzkennziffern des Unternehmens verbessert, schrieb er am Dienstag./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 10:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
13.89 €
Abst. Kursziel*:
43.99%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
13.84 €
Abst. Kursziel aktuell:
44.51%
Analyst Name::
Kai Klose
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
