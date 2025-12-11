TAG Immobilien 12.28 CHF 0.70% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für TAG Immobilien mit einem Kursziel von 18,50 Euro auf "Buy" belassen. Das Immobilienunternehmen zeichne sich durch solide Fundamentaldaten aus, schrieb Simon Stippig am Freitag. Zudem gebe es keine stärkeren Risiken bei der Refinanzierung./rob/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.