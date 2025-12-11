Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’969 0.5%  SPI 17’848 0.6%  Dow 48’704 1.3%  DAX 24’404 0.5%  Euro 0.9326 0.0%  EStoxx50 5’788 0.6%  Gold 4’321 1.0%  Bitcoin 73’546 0.1%  Dollar 0.7953 0.1%  Öl 61.1 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Warum der Bitcoin fällt: Analyst erkennt Einflussfaktoren rund um Donald Trump
UBS-Aktie steigt: Parlamentarier legen Kompromiss zu Kapitalanforderungen vor
Henkel-Aktie in Rot: FTC klagt gegen Zukauf in den USA
Nestlé-Aktie höher: Konzern ruft Babymilchpulver in Frankreich zurück
DKSH-Aktie in Grün: Neue Partnerschaft mit Etika Fresh Milk in Malaysia
Suche...
Plus500 Depot

TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504

12.22
CHF
0.10
CHF
0.83 %
11:16:59
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.12.2025 10:35:31

TAG Immobilien Buy

TAG Immobilien
12.28 CHF 0.70%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für TAG Immobilien mit einem Kursziel von 18,50 Euro auf "Buy" belassen. Das Immobilienunternehmen zeichne sich durch solide Fundamentaldaten aus, schrieb Simon Stippig am Freitag. Zudem gebe es keine stärkeren Risiken bei der Refinanzierung./rob/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
Unternehmen:
TAG Immobilien AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
18.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
13.19 € 		Abst. Kursziel*:
40.26%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
13.28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39.31%
Analyst Name::
Simon Stippig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?