TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
12.22CHF
0.10CHF
0.83 %
11:16:59
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.12.2025 10:35:31
TAG Immobilien Buy
TAG Immobilien
12.28 CHF 0.70%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für TAG Immobilien mit einem Kursziel von 18,50 Euro auf "Buy" belassen. Das Immobilienunternehmen zeichne sich durch solide Fundamentaldaten aus, schrieb Simon Stippig am Freitag. Zudem gebe es keine stärkeren Risiken bei der Refinanzierung./rob/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
|
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
18.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
13.19 €
|
Abst. Kursziel*:
40.26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
13.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.31%
|
Analyst Name::
Simon Stippig
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse