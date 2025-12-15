TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
12.31CHF
0.00CHF
0.00 %
09:43:50
SWX
15.12.2025 09:00:43
TAG Immobilien Buy
TAG Immobilien
12.34 CHF -0.59%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Kai Klose bleibt optimistisch für das Engagement des Immobilienunternehmens in Deutschland und Polen, wie er am Montag im Nachgang einer US-Roadshow schrieb. TAG profitiere zudem von seinem defensiven Finanzprofil./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 06:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
|
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
20.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
13.21 €
|
Abst. Kursziel*:
51.40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
13.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51.29%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse