HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Kai Klose bleibt optimistisch für das Engagement des Immobilienunternehmens in Deutschland und Polen, wie er am Montag im Nachgang einer US-Roadshow schrieb. TAG profitiere zudem von seinem defensiven Finanzprofil./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 06:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
Unternehmen:
TAG Immobilien AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
13.21 € 		Abst. Kursziel*:
51.40%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
13.22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
51.29%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse