TAG Immobilien Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TAG Immobilien von 19 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothäusler setzt in seinem am Montag veröffentlichten Branchenausblick auch 2026 eher auf Unternehmen, die sich auf Gewerbeimmobilien spezialisieren als jene mit Schwerpunkt Wohnimmobilien. Dabei geht er von der prognostizierten Wirtschaftserholung aus sowie steigenden Erwartungen an die Langfristzinsen. Seine Favoriten heißen Merlin, Gecina und CTP./ag/mne;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
|
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
18.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14.57 €
|
Abst. Kursziel*:
23.54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.48%
|
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
|
KGV*:
-
