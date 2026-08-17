TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
TAG Immobilien Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das ermutigende Gewinnwachstum der Immobiliengruppe in diesem Jahr könne sich in den beiden kommenden Jahren noch beschleunigen, schrieb Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese Annahme werde gestützt von einem eher defensiven Finanzprofil des Unternehmens. TAG könne mit noch strikteren Zielen für die Verschuldung andere Wettbewerber hinter sich lassen./rob/bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
|
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
20.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
13.04 €
|
Abst. Kursziel*:
53.37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
13.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53.14%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TAG Immobilien AG
|
14.08.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
14.08.26
|MDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen MDAX mittags steigen (finanzen.ch)
|
13.08.26
|MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TAG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.08.26
|EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
11.08.26
|Aktie mit Verlusten: TAG Immobilien bindet Co-CEO Hoyer langfristig - 282 Millionen Euro aus Robyg-IPO (Dow Jones)
|
11.08.26
|TAG Immobilien rechnet mit 282 Mio EUR Bruttoerlös durch Robyg-IPO (Dow Jones)
|
11.08.26
|TAG Immobilien verdient operativ mehr - sieht FFO I 2026 nun am oberen Ende (Dow Jones)
Analysen zu TAG Immobilien AG
|07:35
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|TAG Immobilien Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|TAG Immobilien Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|TAG Immobilien Outperform
|Bernstein Research
|18.03.26
|TAG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|16.09.25
|TAG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|19.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|TAG Immobilien AG
|11.94
|-1.81%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:44
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Siemens Buy
|07:37
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
BP Buy
|07:35
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Ottobock Hold
|07:35
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
TAG Immobilien Buy
|07:35
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
SMA Solar Hold
|07:23
|
Goldman Sachs Group Inc.
arGEN-X Buy
|07:18
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Hypoport Buy