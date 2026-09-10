TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
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10.09.2026 10:02:28
MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren TAG Immobilien-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Die TAG Immobilien-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren TAG Immobilien-Anteile 10.97 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 1’000 EUR in die TAG Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 91.158 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’107.57 EUR, da sich der Wert einer TAG Immobilien-Aktie am 09.09.2026 auf 12.15 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 10.76 Prozent.
TAG Immobilien markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.31 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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