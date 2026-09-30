DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
DWS Group GmbHCo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DWS mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Laura Gris Trillo ging am Mittwoch auf das Feedback der Anleger auf ihre Kaufempfehlung ein. Sie setzte dabei vor allem auf die Impulse durch die deutsche Rentenreform. Die klarste Chance sähen die Anleger in der betrieblichen Altersversorgung. Bezüglich der Säulen gesetzliche Rente und private Vorsorge gebe es mehr Unsicherheit./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
69.20 €
|
Abst. Kursziel*:
30.06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
72.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.74%
|
Analyst Name::
Laura Gris Trillo
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
09:29
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
29.09.26
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH schiebt sich am Nachmittag vor (finanzen.ch)
|
29.09.26
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Dienstagmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
23.09.26
|MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX klettert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
16.09.26
|MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Freundlicher Handel: MDAX zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|10:34
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|10:34
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|10:34
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|67.80
|1.95%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:45
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
SAF-HOLLAND Buy
|10:44
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
JOST Werke Buy
|10:35
|
Bernstein Research
adidas Outperform
|10:34
|
Jefferies & Company Inc.
DWS Group Buy
|10:33
|
Deutsche Bank AG
Fraport Hold
|09:29
|
Deutsche Bank AG
Commerzbank Hold
|08:38
|
Bernstein Research
BMW Outperform