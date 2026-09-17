TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
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17.09.2026 10:02:07
MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in TAG Immobilien gewesen.
Am 17.09.2021 wurde die TAG Immobilien-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des TAG Immobilien-Papiers betrug an diesem Tag 24.90 EUR. Wer vor 5 Jahren 10’000 EUR in die TAG Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 401.650 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der TAG Immobilien-Aktie auf 11.38 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’570.78 EUR wert. Damit wäre die Investition um 54.29 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien belief sich zuletzt auf 2.17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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