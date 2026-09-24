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TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504

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Rentable TAG Immobilien-Anlage? 24.09.2026 10:02:04

MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TAG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren verloren

MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TAG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in TAG Immobilien-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

TAG Immobilien
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TAG Immobilien-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der TAG Immobilien-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 12.43 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die TAG Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8.042 Anteilen. Die gehaltenen TAG Immobilien-Papiere wären am 23.09.2026 89.91 EUR wert, da der Schlussstand 11.18 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -10.09 Prozent.

Am Markt war TAG Immobilien jüngst 2.13 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: TAG Immobilien
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