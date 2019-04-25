Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
18.08.2025 08:49:54

TAG Immobilien
13.89 CHF -2.84%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat TAG Immobilien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16,30 auf 19,70 Euro angehoben. Unter dem Einfluss der Quartalszahlen, der erhöhten Ausschüttungsquote und des Erwerbs von Mietwohnungen in Polen passte Analyst Simon Stippig in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen und das Kursziel an - und sprach den Aktien daraufhin eine Kaufempfehlung aus. Die Wohnungen passten gut in das Portfolio des Immobilienkonzerns./rob/tih/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
Unternehmen:
TAG Immobilien AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
19.70 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15.52 € 		Abst. Kursziel*:
26.93%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
15.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.28%
Analyst Name::
Simon Stippig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

