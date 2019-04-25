|Kurse + Charts + Realtime
TAG Immobilien Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat TAG Immobilien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16,30 auf 19,70 Euro angehoben. Unter dem Einfluss der Quartalszahlen, der erhöhten Ausschüttungsquote und des Erwerbs von Mietwohnungen in Polen passte Analyst Simon Stippig in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen und das Kursziel an - und sprach den Aktien daraufhin eine Kaufempfehlung aus. Die Wohnungen passten gut in das Portfolio des Immobilienkonzerns./rob/tih/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
19.70 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
15.52 €
Abst. Kursziel*:
26.93%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
15.60 €
Abst. Kursziel aktuell:
26.28%
Analyst Name::
Simon Stippig
KGV*:
-
