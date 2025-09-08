T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
T-Mobile US Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Die überraschend guten Quartalszahlen und die Ausblicksanhebung verdienten eine Feier mit Champagner für den scheidenden Chef Mike Sievert, schrieb Laurent Yoon in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht des Telekommunikationskonzerns. Überschattet werde die gute Entwicklung allerdings durch das schwierige Branchenumfeld./rob/gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
