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Index im Fokus 24.07.2026 20:03:26

Freitagshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag

Freitagshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag

Der NASDAQ 100 verliert heute an Wert.

Am Freitag fällt der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0.51 Prozent auf 28’309.30 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.326 Prozent auf 28’362.15 Punkte an der Kurstafel, nach 28’454.81 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 28’097.80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 28’471.48 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1.95 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29’220.06 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 27’303.67 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23’219.86 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12.31 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30’762.20 Punkten. 22’841.42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Adobe (+ 5.48 Prozent auf 223.79 USD), T-Mobile US (+ 5.33 Prozent auf 179.51 USD), Workday (+ 4.72 Prozent auf 133.90 USD), Thomson Reuters (+ 4.56 Prozent auf 89.60 USD) und Intuit (+ 3.78 Prozent auf 292.17 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Astera Labs (-8.55 Prozent auf 299.00 USD), CoreWeave (-8.34 Prozent auf 74.34 USD), Nebius (-8.13 Prozent auf 203.00 USD), Sandisk (-7.72 Prozent auf 1’486.00 USD) und Rocket Lab (-7.54 Prozent auf 64.71 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 22’086’102 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.508 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.30 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.33 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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