NASDAQ-Handel NASDAQ 100 schlussendlich in Rot

Am Freitag fiel der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 1.15 Prozent auf 28’128.34 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0.326 Prozent auf 28’362.15 Punkte an der Kurstafel, nach 28’454.81 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 28’053.08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 28’471.48 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 2.57 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29’220.06 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 27’303.67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23’219.86 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 11.59 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30’762.20 Punkte. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Adobe (+ 6.10 Prozent auf 225.11 USD), Workday (+ 5.84 Prozent auf 135.34 USD), T-Mobile US (+ 5.67 Prozent auf 180.09 USD), Intuit (+ 5.26 Prozent auf 296.33 USD) und Thomson Reuters (+ 5.20 Prozent auf 90.15 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Nebius (-15.02 Prozent auf 187.77 USD), CoreWeave (-11.37 Prozent auf 71.88 USD), Astera Labs (-10.82 Prozent auf 291.58 USD), Sandisk (-10.79 Prozent auf 1’436.56 USD) und Rocket Lab (-8.69 Prozent auf 63.91 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 41’026’452 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.508 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

2026 verzeichnet die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch