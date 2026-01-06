Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Symrise Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Symrise auf "Overweight" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. 2026 werde ein besseres Jahr für die europäischen Aromen- und Duftstoff-Hersteller, das bereinigte Wachstum dürfte die kritische Hürde von 5 Prozent aber nicht überschreiten, schrieb Lisa De Neve in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Daher bevorzugt sie Sektoraktien wie Symrise, die sie als strukturelle Gewinner ansieht und bei denen die Konsensschätzungen als erreichbar erscheinen./edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Overweight
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Morgan Stanley
|
Kursziel:
102.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
68.32 €
|
Abst. Kursziel*:
49.30%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
68.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49.34%
|
Analyst Name::
Lisa De Neve
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
|
05.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX am Montagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel: nachmittags Gewinne im DAX (finanzen.ch)
|
02.01.26
|EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
02.01.26
|EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
02.01.26
|DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Symrise von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Symrise-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Dezember (finanzen.net)
|
26.12.25
|DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Symrise von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
23.12.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels stärker (finanzen.ch)
Analysen zu Symrise AG
|16.12.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.12.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|63.04
|2.91%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:07
|
Morgan Stanley
Symrise Overweight
|09:53
|
Morgan Stanley
Givaudan Equal-weight
|09:28
|
Bernstein Research
Rolls-Royce Market-Perform
|09:26
|
Deutsche Bank AG
LANXESS Hold
|09:22
|
Bernstein Research
SAFRAN Outperform
|09:22
|
Deutsche Bank AG
CANCOM Buy
|09:19
|
Bernstein Research
MTU Aero Engines Outperform