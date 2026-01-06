Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’225 -0.2%  SPI 18’223 -0.1%  Dow 48’977 1.2%  DAX 24’860 0.0%  Euro 0.9285 0.0%  EStoxx50 5’898 -0.4%  Gold 4’447 0.0%  Bitcoin 74’105 -0.4%  Dollar 0.7929 0.1%  Öl 61.9 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Top News
SNB-Aktie tiefer: UBS rechnet erneut mit Milliardengewinn dank Gold und Aktien
BLKB-Aktie wenig bewegt: Personalwechsel bei Tochter Radicant
Holcim-Aktie fester: Zukauf stärkt Wachstum bei Gebäudelösungen
Newron Pharmaceuticals-Aktie legt zu: Weiterer Patenterfolg für Evenamide
nebag-Aktie kaum verändert: Leichter Gewinn für 2025 in Aussicht
Suche...
eToro entdecken

Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

63.08
CHF
1.82
CHF
2.97 %
10:54:18
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.01.2026 10:07:13

Symrise Overweight

Symrise
63.30 CHF 0.57%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Symrise auf "Overweight" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. 2026 werde ein besseres Jahr für die europäischen Aromen- und Duftstoff-Hersteller, das bereinigte Wachstum dürfte die kritische Hürde von 5 Prozent aber nicht überschreiten, schrieb Lisa De Neve in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Daher bevorzugt sie Sektoraktien wie Symrise, die sie als strukturelle Gewinner ansieht und bei denen die Konsensschätzungen als erreichbar erscheinen./edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Symrise AG Overweight
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Morgan Stanley 		Kursziel:
102.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
68.32 € 		Abst. Kursziel*:
49.30%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
68.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
49.34%
Analyst Name::
Lisa De Neve 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Symrise AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Symrise AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
16.12.25 Symrise Equal Weight Barclays Capital
15.12.25 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Symrise Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 Symrise Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen