Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’933 -1.0%  SPI 17’925 -1.1%  Dow 47’628 -0.2%  DAX 23’609 -1.5%  Euro 0.9029 -0.1%  EStoxx50 5’772 -1.1%  Gold 5’172 -0.3%  Bitcoin 54’744 0.6%  Dollar 0.7794 0.1%  Öl 90.5 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Oracle-Aktie deutlich höher: SAP-Rivale legt kräftig zu und schlägt Analystenschätzungen
Tesla-Aktie fester: 'Forbes': Musk kann erster Billionär der Welt werden
Ausblick: Daimler Truck gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Meta-Aktie fester: Übernahme einer Online-Plattform für autonome KI-Software
AEVIS VICTORIA-Aktie schwächer: Börsenkandidatin Infracore schlägt zwei neue unabhängige Verwaltungsräte vor
Suche...
Plus500 Depot

Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

63.86
CHF
-2.34
CHF
-3.53 %
14:23:13
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.03.2026 13:09:10

Symrise Hold

Symrise
64.29 CHF -0.30%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Symrise von 79,25 auf 81,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Aromen- und Duftstoffehersteller an die Anfang März veröffentlichten, soliden Zahlen sowie den verhaltenen Start in das neue Jahr angepasst, schrieb Fulvio Cazzol in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der Ausblick des Unternehmens impliziere eine deutliche Geschäftsbeschleunigung nach dem ersten Quartal. Die Konsensschätzungen für das organische Wachstum könnten sich als optimistisch erweisen./rob/gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Symrise AG Hold
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
81.20 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
70.84 € 		Abst. Kursziel*:
14.62%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
71.16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.11%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Symrise AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Symrise AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:09 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:25 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.03.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.03.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
06.03.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Symrise AG 63.86 -3.53% Symrise AG