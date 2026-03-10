Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
Symrise Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Symrise von 79,25 auf 81,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Aromen- und Duftstoffehersteller an die Anfang März veröffentlichten, soliden Zahlen sowie den verhaltenen Start in das neue Jahr angepasst, schrieb Fulvio Cazzol in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der Ausblick des Unternehmens impliziere eine deutliche Geschäftsbeschleunigung nach dem ersten Quartal. Die Konsensschätzungen für das organische Wachstum könnten sich als optimistisch erweisen./rob/gl/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Symrise AG Hold
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
81.20 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
70.84 €
|
Abst. Kursziel*:
14.62%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
71.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.11%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Analysen zu Symrise AG
|13:09
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
