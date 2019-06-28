Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’867 0.2%  SPI 16’566 0.0%  Dow 44’210 0.6%  DAX 24’163 -0.1%  Euro 0.9420 0.1%  EStoxx50 5’348 0.3%  Gold 3’398 0.0%  Bitcoin 94’070 -0.6%  Dollar 0.8074 0.1%  Öl 66.6 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850Sandoz124359842Zurich Insurance1107539Novo Nordisk129508879
Top News
So viel Verlust hätte ein SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr bedeutet
Wie viel Gewinn ein Investment in Chainlink von vor 5 Jahren abgeworfen hätte
Trump reklamiert Bitcoin-Rallye für sich - Experten bleiben skeptisch
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Richemont-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten
Suche...
Plus500 Depot

Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

95.02
CHF
-1.76
CHF
-1.82 %
28.06.2019
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.08.2025 18:10:50

Symrise Buy

Symrise
74.98 CHF -6.42%
Kaufen Verkaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Symrise von "Add" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 116 auf 100 Euro gesenkt. Die Aktien würden derzeit in etwa auf dem Niveau der Papiere der Wettbewerber IFF und DSM gehandelt, schrieb Konstantin Wiechert in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Ein derart starker Bewertungsabschlag sei nicht gerechtfertigt. Der Experte verwies auf die Stärke des Portfolios von Symries im Bereich Nahrung und Getränke sowie auf die Fortschritte, die das Management bei der Stärkung der Margen erzielt habe./rob/la/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:23 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Symrise AG Buy
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
79.52 € 		Abst. Kursziel*:
25.75%
Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
80.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.00%
Analyst Name::
Konstantin Wiechert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Symrise AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?