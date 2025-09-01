Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Swiss Re Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 128 auf 123 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Ertragsdynamik im Bereich Sach- und Unfallversicherung lasse branchenweit nach, schrieb Claudia Gaspari am Mittwoch mit Blick auf Europas Assekuranzen. Gleichzeitig dürfte die Profitabilitätssteigerung ihren Höhepunkt erreicht haben. Insgesamt sieht die Expertin an allen Fronten - Bewertung, Ergebnisse und Kapitalmanagement - kaum noch Potenzial. Unter den Branchengrößen bleibt die Axa ihr Favorit./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underweight
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
123.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
142.25 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-13.53%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
142.19 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.49%
|
Analyst Name::
Claudia Gaspari
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
12:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Donnerstagmittag in Grün (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Zürich: Anleger lassen SLI steigen (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Zürich: SMI im Aufwind (finanzen.ch)
|
11:49
|Swiss Re-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Buy (finanzen.ch)
|
10:50
|Experten sehen bei Swiss Re-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
09:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich in Grün: SMI steigt zum Start (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich in Grün: Anleger lassen SLI zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)