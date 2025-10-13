Swiss Re 149.30 CHF -1.81% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Swiss Re von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 143 auf 125 Franken gesenkt. Analyst Ben Cohen nennt die Kursentwicklung und aktuelle Bewertung als Grund. Die Titel hätten sich nach den Sonderabschreibungen für Schadenrückstellungen im Jahr 2024 und Lebens- und Krankenrückstellungen im Jahr 2023 stark erholt. Im Vergleich zu den Mitbewerbern sei ein Abschlag angemessen./ajx/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:30 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.