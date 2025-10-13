Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
149.75CHF
-1.35CHF
-0.89 %
17:36:44
SWX
13.10.2025 18:42:20
Swiss Re Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Swiss Re von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 143 auf 125 Franken gesenkt. Analyst Ben Cohen nennt die Kursentwicklung und aktuelle Bewertung als Grund. Die Titel hätten sich nach den Sonderabschreibungen für Schadenrückstellungen im Jahr 2024 und Lebens- und Krankenrückstellungen im Jahr 2023 stark erholt. Im Vergleich zu den Mitbewerbern sei ein Abschlag angemessen./ajx/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underperform
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
125.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
149.75 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-16.53%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
149.30 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16.28%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
