SMI 12'485 0.0%  SPI 17'222 0.1%  Dow 46'050 1.3%  DAX 24'388 0.6%  Euro 0.9307 0.0%  EStoxx50 5'568 0.7%  Gold 4'102 2.1%  Bitcoin 92'044 -0.4%  Dollar 0.8042 0.4%  Öl 63.5 2.3% 
Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

149.75
CHF
-1.35
CHF
-0.89 %
17:36:44
SWX
13.10.2025 18:42:20

Swiss Re Underperform

Swiss Re
149.30 CHF -1.81%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Swiss Re von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 143 auf 125 Franken gesenkt. Analyst Ben Cohen nennt die Kursentwicklung und aktuelle Bewertung als Grund. Die Titel hätten sich nach den Sonderabschreibungen für Schadenrückstellungen im Jahr 2024 und Lebens- und Krankenrückstellungen im Jahr 2023 stark erholt. Im Vergleich zu den Mitbewerbern sei ein Abschlag angemessen./ajx/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:30 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Underperform
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
125.00 CHF
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
149.75 CHF 		Abst. Kursziel*:
-16.53%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
149.30 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-16.28%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

