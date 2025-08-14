|Kurse + Charts + Realtime
14.08.2025 09:52:23
Swiss Re Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 143 Franken belassen. Das Nettoergebnis des Rückversicherers habe die Konsensschätzung um elf Prozent übertroffen, schrieb Mandeep Jagpal in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:12 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
143.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
154.35 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-7.35%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
150.66 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.08%
|
Analyst Name::
Mandeep Jagpal
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
10:43
|Investment-Note für Swiss Re-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets (finanzen.ch)
|
10:04
|Investment-Tipp Swiss Re-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.ch)
|
09:51
|Swiss-Re-Aktien nach gutem zweiten Quartal im Plus (AWP)
|
09:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Zürich: SLI verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: SMI beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
|
07:54
|Swiss Re profitiert von geringen Katastrophenschäden im zweiten Quartal (AWP)
|
07:00
|Swiss Re erzielt im ersten Halbjahr 2025 2,6 Mrd. USD Gewinn (EQS Group)