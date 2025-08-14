Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’993 0.1%  SPI 16’707 0.2%  Dow 44’922 1.0%  DAX 24’298 0.5%  Euro 0.9419 -0.1%  EStoxx50 5’404 0.3%  Gold 3’356 0.1%  Bitcoin 98’107 -1.2%  Dollar 0.8064 0.1%  Öl 66.0 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539Partners Group2460882
Top News
D-Wave Quantum-Aktie tiefer: Erstes Qubits-Event in Japan angekündigt
Cisco-Aktie schwächer: Umsatz und Gewinn gesteigert
Hapag-Lloyd-Aktie fällt deutlich: Quartalsgewinn bricht ein
Aktien von Krypto-Treasury-Unternehmen - Auf diese Kryptoinvestments setzt Starinvestorin Cathie Wood
LANXESS-Aktie tiefer: LANXESS streicht Jahresprognose zusammen
Suche...
Plus500 Depot

Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

150.25
CHF
-0.40
CHF
-0.27 %
11:46:10
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.08.2025 09:52:23

Swiss Re Sector Perform

Swiss Re
150.66 CHF 0.33%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 143 Franken belassen. Das Nettoergebnis des Rückversicherers habe die Konsensschätzung um elf Prozent übertroffen, schrieb Mandeep Jagpal in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:12 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Sector Perform
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
143.00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
154.35 CHF 		Abst. Kursziel*:
-7.35%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
150.66 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.08%
Analyst Name::
Mandeep Jagpal 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Swiss Re AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten