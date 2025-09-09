NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 170 Franken belassen. Kamran M Hossain reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie zwar seine Schätzung für den Reingewinn des Rückversicherers in diesem Jahr etwas, blieb damit aber über dem Unternehmensziel./rob/la/nas;