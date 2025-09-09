Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
141.65CHF
0.30CHF
0.21 %
17:30:17
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
09.09.2025 21:08:26
Swiss Re Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 170 Franken belassen. Kamran M Hossain reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie zwar seine Schätzung für den Reingewinn des Rückversicherers in diesem Jahr etwas, blieb damit aber über dem Unternehmensziel./rob/la/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 18:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 18:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Overweight
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
170.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
141.65 CHF
|
Abst. Kursziel*:
20.01%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
141.46 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.18%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
