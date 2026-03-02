Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
02.03.2026 13:47:00

Aramco-Aktie etwas schwächer: Anlage von Öl-Konzern angegriffen

Aramco-Aktie etwas schwächer: Anlage von Öl-Konzern angegriffen

In Saudi-Arabien ist eine Anlage des staatlichen Ölkonzerns Aramco mit mutmasslich iranischen Drohnen angegriffen worden.

Aramco
26.22 SAR 1.63%
Kaufen Verkaufen
Zwei Drohnen hätten die Ölraffinerie in Ras Tanura im Osten des Landes attackiert, teilte ein Sprecher des saudischen Verteidigungsministeriums mit. Die Drohnen seien abgefangen und zerstört worden. Durch herabfallende Trümmerteile sei an der Anlage ein Feuer ausgebrochen, Opfer habe es dabei aber nicht gegeben. Einige Trümmerteile seien auch in Wohngegenden heruntergekommen.

Das Energieministerium teilte mit, einige Teile der Anlage seien als Vorsichtsmassnahme vorübergehend geschlossen worden. Es gebe aber keine Auswirkungen auf die Ölproduktion. Auch der von Saudi-Arabien finanzierte Nachrichtenkanal Al-Arabija berichtete unter Berufung auf das Ministerium, die Ölproduktion und der Betrieb in Ras Tanura liefen normal weiter. Das Ministerium sprach nicht von einem direkten Angriff auf die Anlage, sondern davon, dass Drohnen in der Umgebung abgeschossen worden seien.

Im Internet kursierten Videos, die dichte Rauchwolken über der Ölanlage zeigen. Die Raffinerie in Ras Tanura zählt mit einem täglichen Volumen von 550.000 Barrel Öl zu den grössten des Landes. Der Staatskonzern Aramco äusserte sich selbst zunächst nicht.

Saudi-Arabien zählt zu den grössten Ölproduzenten der Welt. Der staatliche Ölkonzern Aramco ist dabei trotz eines angestrebten Wirtschaftsumbaus im Land weiterhin entscheidend für die Staatseinnahmen. Schon vor einigen Jahren wurden unter anderem die grösste Ölraffinerie des Landes in Abkaik sowie das Ölfeld Churais getroffen. In der Folge brach die saudische Ölproduktion drastisch ein, die Ölpreise schossen auf dem Weltmarkt in die Höhe.

Die Aramco-Aktie verlor im Heimathandel letztlich 1,01 Prozent auf 88,10 Saudi-Riyal.

/jot/DP/mis

RIAD (awp international)

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

