Flughafen Zürich-Aktie in Rot: Krieg gegen den Iran - keine gestrandeten Passagiere gemeldet

Hingegen stecken drei Flugzeuge wegen geschlossener Flughäfen in der Krisenregion in Zürich fest.

Die drei Flieger der Emirates, der Qatar Airways und von Etihad könnten zurzeit nicht zurückfliegen, hiess es beim Flughafen Zürich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der Etihad-Flug sei vorerst für Montag angesetzt.

Ansonsten verlaufe der Betrieb an den Schaltern am Flughafen geregelt. Denn die Passagiere würden normalerweise frühzeitig informiert, wenn Flüge abgesagt seien.

Die Flughafen Zürich-Aktie ist im Schweizer Handel zeitweise 3,94 Prozent tiefer bei 253,60 CHF.

Bern (awp/sda)