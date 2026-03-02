|Nahost-Krieg
|
02.03.2026 13:51:00
Flughafen Zürich-Aktie in Rot: Krieg gegen den Iran - keine gestrandeten Passagiere gemeldet
Der Flughafen Zürich hat keine Informationen von Passagieren, die seit dem Ausbruch des Krieges gegen den Iran in Zürich gestrandet wären.
Die drei Flieger der Emirates, der Qatar Airways und von Etihad könnten zurzeit nicht zurückfliegen, hiess es beim Flughafen Zürich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der Etihad-Flug sei vorerst für Montag angesetzt.
Ansonsten verlaufe der Betrieb an den Schaltern am Flughafen geregelt. Denn die Passagiere würden normalerweise frühzeitig informiert, wenn Flüge abgesagt seien.
Die Flughafen Zürich-Aktie ist im Schweizer Handel zeitweise 3,94 Prozent tiefer bei 253,60 CHF.
Bern (awp/sda)
Weitere Links:
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: SMI und DAX tiefrot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigen sich zu Wochenbeginn mit deutlichen Verlusten. Am Montag verabschiedeten sich die Börsen in Fernost mehrheitlich mit Abgaben.