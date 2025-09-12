Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Swiss Re Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hatSwiss Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 99 Franken belassen. Anhand eines monatlichen Branchen-Trackers unterzog Philip Kett 24 Versichereraktien am Freitag einer eingehenden Analyse, welche Stimmungsindikatoren, Bewertungen, die Konsensschätzungen für die Gewinne, Dividenden sowie Änderungen bei den Buchwerten erfasst. Der Sektor im Emea-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) habe sich im August mit Blick auf die Kurse insgesamt schwach entwickelt, wobei es auch Ausreißer gegeben habe./gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Hold
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
99.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
142.35 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-30.45%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
142.35 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-30.45%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
12:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Freitagmittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re steigt am Vormittag (finanzen.ch)
|
11.09.25
|Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)