SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235

11.38
CHF
-0.28
CHF
-2.40 %
29.05.2019
SWX
Kaufen Verkaufen
20.08.2025 06:17:25

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Neutral

SUSS MicroTec
27.77 CHF -7.65%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Suss Microtec von 40 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der starke Kapazitätsausbau auf Kundenseite verlangsame sich, was die Nachfrage nach temporären Bondern für Wafer und Lösungen zur Reinigung von Fotomasken bremse, schrieb Madeleine Jenkins in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Voraussetzungen für 2026 seien entsprechend schwierig. Jenkins geht von einem schwächeren Jahr aus, was in den Aktien ihrer Meinung nach allerdings bereits weitgehend eingepreist ist./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Neutral
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
27.56 € 		Abst. Kursziel*:
8.85%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
27.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.89%
Analyst Name::
Madeleine Jenkins 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

