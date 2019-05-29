|Kurse + Charts + Realtime
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Suss Microtec nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Resultate bestätigten den Margendruck, dem sich der Halbleiterzulieferer ausgesetzt sehe, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Zudem zeugten die Ergebnisse von einer zurückhaltenden Stimmung der Kunden. Es komme die Frage auf, ob sich die Entwicklung nach dem Boom normalisiere./la/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
41.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
31.06 €
|
Abst. Kursziel*:
32.00%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
30.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.48%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
