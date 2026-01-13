SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec nach Auftragsdaten des Wettbewerbers BESI im vierten Quartal 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Diese liegen mit vorläufig 250 Millionen Euro um 40 Prozent über dem Vorquartal, schrieb Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe der Auftragseingang die Konsensschätzung um fast ein Drittel überboten. Auch bei Suss Microtec werde ein starker Anstieg des Auftragseingangs im Vergleich zum Vorquartal erwartet./bek/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:15 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
58.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.64 €
|
Abst. Kursziel*:
72.41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.80%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
17:58
|XETRA-Handel TecDAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
15:58
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX steigt (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Handel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12.01.26
|TecDAX aktuell: TecDAX-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.01.26
|TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.ch)
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|17:17
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|08:40
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|18.11.25
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|17:17
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|08:40
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|18.11.25
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|17:17
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|08:40
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|18.11.25
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|21.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|17.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|07.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|27.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|41.54
|-3.22%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:17
|
Warburg Research
SUSS MicroTec Buy
|14:49
|
Barclays Capital
JPMorgan Chase Overweight
|14:21
|
UBS AG
1&1 Buy
|14:19
|
UBS AG
United Internet Buy
|14:18
|
UBS AG
Santander Buy
|14:18
|
UBS AG
ING Group Buy
|14:18
|
UBS AG
BNP Paribas Buy