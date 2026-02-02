SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
44.28CHF
-0.60CHF
-1.34 %
14:06:35
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
02.02.2026 12:52:20
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
SUSS MicroTec
44.70 CHF -1.66%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 58 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der herausragende Auftragseingang des Chipausrüsters ASML untermauere auch die Aussichten für das Geschäft mit Photomasken-Reinigungssystemem, schrieb Malte Schaumann am Montag. Hier liege der Marktanteil von Suss bei über 80 Prozent./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48.94 €
|
Abst. Kursziel*:
32.82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.97%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
