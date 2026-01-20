SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
42.94CHF
-0.02CHF
-0.05 %
10:53:40
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
20.01.2026 09:54:58
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
SUSS MicroTec
43.31 CHF -1.44%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 40 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die positive Stimmung für die Aktie basiere auf einem begründeten Optimismus hinsichtlich der langfristigen Entwicklung des Halbleiterindustrie-Zulieferers, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:28 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
58.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.64 €
|
Abst. Kursziel*:
72.41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.30%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
19.01.26
|TecDAX-Wert SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Verlust hätte ein SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX startet mit Verlusten (finanzen.ch)
|
19.01.26
|EQS-News: Aufsichtsrat verlängert Vorstandsverträge von CEO Burkhardt Frick und CFO Dr. Cornelia Ballwiesser (EQS Group)
|
19.01.26
|EQS-News: Supervisory Board extends contracts of CEO Burkhardt Frick and CFO Dr. Cornelia Ballwiesser (EQS Group)
|
16.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels in Rot (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|09:54
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:54
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:54
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.25
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|21.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|17.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|07.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|27.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|42.98
|0.05%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:29
|
Jefferies & Company Inc.
TotalEnergies Buy
|10:24
|
Goldman Sachs Group Inc.
Deutsche Börse Neutral
|10:22
|
Deutsche Bank AG
Renault Hold
|10:22
|
Deutsche Bank AG
JOST Werke Buy
|10:01
|
Deutsche Bank AG
AIXTRON Hold
|09:55
|
Deutsche Bank AG
Danone Sell
|09:54
|
Deutsche Bank AG
SUSS MicroTec Buy