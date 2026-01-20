Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Meistgesucht

SUSS MicroTec Aktie

20.01.2026 09:54:58

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

SUSS MicroTec
43.31 CHF -1.44%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 40 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die positive Stimmung für die Aktie basiere auf einem begründeten Optimismus hinsichtlich der langfristigen Entwicklung des Halbleiterindustrie-Zulieferers, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:28 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
58.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
33.64 € 		Abst. Kursziel*:
72.41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
46.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.30%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:54 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
19.01.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
13.01.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
13.01.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
02.12.25 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
