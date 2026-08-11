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11.08.2026 09:29:00

Südzucker Aktie News: Südzucker gibt am Vormittag nach

Südzucker Aktie News: Südzucker gibt am Vormittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Südzucker. Die Aktionäre schickten das Papier von Südzucker nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 11,22 EUR.

Südzucker
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Die Südzucker-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 11,22 EUR. Die Südzucker-Aktie sank bis auf 11,22 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,22 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 641 Südzucker-Aktien.

Am 31.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,57 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 17,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,92 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,128 EUR. Die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Südzucker am 09.07.2026. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -4,41 Prozent zurück. Hier wurden 2.06 Mrd. EUR gegenüber 2.15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,377 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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