Südzucker Aktie News: Südzucker am Dienstagnachmittag stärker

Um 16:28 Uhr stieg die Südzucker-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 11,26 EUR. In der Spitze gewann die Südzucker-Aktie bis auf 11,36 EUR. Bei 11,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 49'234 Südzucker-Aktien.

Bei 13,57 EUR markierte der Titel am 31.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Südzucker-Aktie mit einem Kursplus von 20,52 Prozent wieder erreichen. Am 23.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,92 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Südzucker-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,128 EUR belaufen. Südzucker liess sich am 09.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,18 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Südzucker 2.06 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.15 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,377 EUR je Südzucker-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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