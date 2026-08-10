Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Montagmittag tiefer

Die Südzucker-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 11,20 EUR abwärts. In der Spitze büsste die Südzucker-Aktie bis auf 11,10 EUR ein. Bei 11,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 27'325 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,57 EUR erreichte der Titel am 31.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,16 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,92 EUR am 23.12.2025. Mit einem Kursverlust von 20,36 Prozent würde die Südzucker-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Südzucker-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,128 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Südzucker 0,000 EUR aus. Am 09.07.2026 hat Südzucker in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,18 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.06 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,377 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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