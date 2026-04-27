SMI 13'160 0.0%  SPI 18'538 -0.2%  Dow 49'263 0.2%  DAX 24'040 -0.2%  Euro 0.9242 0.4%  EStoxx50 5'844 -0.3%  Gold 4'584 -2.1%  Bitcoin 59'990 -1.3%  Dollar 0.7889 0.5%  Öl 111.3 2.8% 
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526NVIDIA994529Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Partners Group2460882
Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004

10.40
CHF
0.16
CHF
1.56 %
17:30:01
SWX
Historisch
28.04.2026 16:29:47

Südzucker Halten

Südzucker
10.62 CHF 1.10%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Südzucker nach den am Montag vorgelegten Geschäftsjahreszahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 11,50 auf 11,85 Euro angehoben. Analyst Axel Herlinghaus begründete den höheren fairen Wert mit erhöhten Schätzungen für den Zuckerproduzenten. Das Anlageurteil laute daher nun "Halten", hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Halten
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
11.44 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
11.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

16:29 Südzucker Halten DZ BANK
09:40 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
07:05 Südzucker Overweight Barclays Capital
01.04.26 Südzucker Verkaufen DZ BANK
31.03.26 Südzucker Overweight Barclays Capital
