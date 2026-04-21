Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
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Ströer SECo Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ströer von 60 auf 54 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem Mitgründer Udo Müller die alleinige Verantwortung als Vorstandschef übernommen habe, liege der Fokus nun wohl auf dem Wachstum im lukrativen Außenwerbe-Segment (OOH), schrieb Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei werde insbesondere auf Budgets kleiner und mittlerer Werbetreibender geschaut, die bisher noch nicht ausreichend erschlossen seien. Das Potenzial sei vielversprechend, doch das Umfeld für die Nicht-OOH-Vermögenswerte des Unternehmens schwierig, weshalb sie das Kursziel gesenkt habe./ck/rob/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
54.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.76 €
|
Abst. Kursziel*:
43.01%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.71%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
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