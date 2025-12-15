Ströer 34.20 CHF 1.26% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Ströer von 73 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jörg Philipp Frey rechnet 2026 mit anziehender Wachstumsdynamik beim Werbekonzern. Die Bewertung sei höchst attraktiv, schrieb er am Montag. Er kappte allerdings seine operative Ergebnisschätzung etwas./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.