Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
34.21CHF
0.42CHF
1.26 %
11:32:07
BRXC
15.12.2025 09:57:55
Ströer SECo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Ströer von 73 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jörg Philipp Frey rechnet 2026 mit anziehender Wachstumsdynamik beim Werbekonzern. Die Bewertung sei höchst attraktiv, schrieb er am Montag. Er kappte allerdings seine operative Ergebnisschätzung etwas./ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36.25 €
|
Abst. Kursziel*:
93.10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
91.26%
|
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
11.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
11.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
11.12.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX fällt (finanzen.ch)
|
11.12.25
|MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ströer SE von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
10.12.25
|EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
10.12.25
|EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
04.12.25
|MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ströer SE von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
03.12.25
|Börse Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.ch)
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|09:57
|Ströer Buy
|Warburg Research
|09.12.25
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|27.06.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.05.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Ströer SE & Co. KGaA
|34.06
|0.83%
