Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991

34.21
CHF
0.42
CHF
1.26 %
11:32:07
BRXC
15.12.2025 09:57:55

Ströer SECo Buy

Ströer
34.20 CHF 1.26%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Ströer von 73 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jörg Philipp Frey rechnet 2026 mit anziehender Wachstumsdynamik beim Werbekonzern. Die Bewertung sei höchst attraktiv, schrieb er am Montag. Er kappte allerdings seine operative Ergebnisschätzung etwas./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
70.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
36.25 € 		Abst. Kursziel*:
93.10%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
36.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
91.26%
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

