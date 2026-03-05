Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
29.80CHF
-0.60CHF
-1.97 %
10:28:15
SWX
05.03.2026 08:43:55
Ströer SECo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ströer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41,20 Euro belassen. Das operative Quartalsergebnis sei etwas besser gewesen trotz etwas geringerer Umsätze als gedacht, schrieb James Tate am Donnerstag nach den Zahlen. Der Ausblick sei durchwachsen./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Neutral
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
41.20 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
31.40 €
|
Abst. Kursziel*:
31.21%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
32.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.23%
|
Analyst Name::
James Tate
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
