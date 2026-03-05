Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
29.40CHF
-1.00CHF
-3.29 %
13:02:24
SWX
05.03.2026 11:45:04
Ströer SECo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. "Alles in Ordnung im schwachen Konjunkturumfeld", schrieb Annick Maas am Donnerstag mit Blick auf vorgelegte Zahlen und den für 2026 gegebenen Ausblick des Werbekonzerns./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Outperform
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
32.45 €
|
Abst. Kursziel*:
69.49%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
32.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
68.20%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
