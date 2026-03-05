Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
05.03.2026

Ströer SECo Outperform

Ströer
29.54 CHF -4.73%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. "Alles in Ordnung im schwachen Konjunkturumfeld", schrieb Annick Maas am Donnerstag mit Blick auf vorgelegte Zahlen und den für 2026 gegebenen Ausblick des Werbekonzerns./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:25 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Outperform
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
32.45 € 		Abst. Kursziel*:
69.49%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
32.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
68.20%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

