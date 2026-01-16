Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991

32.93
CHF
-0.08
CHF
-0.24 %
13:45:31
BRXC
19.01.2026 11:36:43

Ströer SECo Neutral

Ströer
32.93 CHF -0.24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 39,00 auf 41,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussichten für die Außenwerbungs-Spezialisten Ströer und JCDecaux seien trotz anhaltend volatiler Werbemärkte robust, schrieb James Tate am Montag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison zum vierten Quartal 2025. Ströer werde sich weitere Anteile am deutschen Werbebudget sichern./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 02:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Neutral
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
41.20 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
35.10 € 		Abst. Kursziel*:
17.38%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
35.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.73%
Analyst Name::
James Tate 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse