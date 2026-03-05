Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
30.00CHF
0.40CHF
1.35 %
15:27:37
SWX
06.03.2026 13:39:29
Ströer SECo Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ströer von 38 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Werbekonzern sei schleppend ins Jahr 2026 gestartet, schrieb Julien Roch am Freitag in seinem Resümee zum Geschäftsbericht. Das Geschäft mit Außenwerbung sei im ersten Quartal recht lustlos./rob/ag/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 10:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 10:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Equal Weight
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
33.10 €
|
Abst. Kursziel*:
5.74%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
33.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.63%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
