STRATEC 19.92 CHF 0.85% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stratec von 30 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngst vom Unternehmen gekappten Ziele für 2025 belegten die nach wie vor instabile Lage bei den Zulieferungen und eine schwankende Auftragslage, schrieb Jan Koch in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Allerdings impliziere der schwächere Ausblick noch immer eine deutliche Verbesserung im Schlussquartal./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.