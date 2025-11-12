STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
19.92CHF
0.17CHF
0.85 %
09:22:01
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.11.2025 08:24:09
STRATEC SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stratec von 30 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngst vom Unternehmen gekappten Ziele für 2025 belegten die nach wie vor instabile Lage bei den Zulieferungen und eine schwankende Auftragslage, schrieb Jan Koch in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Allerdings impliziere der schwächere Ausblick noch immer eine deutliche Verbesserung im Schlussquartal./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STRATEC SE Hold
|
Unternehmen:
STRATEC SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
27.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
21.45 €
|
Abst. Kursziel*:
25.87%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
21.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.00%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu STRATEC SE
|
10.11.25
|Freundlicher Handel: SDAX schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
10.11.25
|Börse Frankfurt: SDAX verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.ch)
|
07.11.25