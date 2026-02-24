Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
|Gewinnrückgang
24.02.2026 17:09:03
Home Depot-Aktie zieht an: Quartalsergebnis besser als erwartet
Der weltgrösste Baumarktkette Home Depot hat sich im vierten Quartal besser geschlagen als erwartet.
"Unsere Kunden halten sich seit nunmehr drei Jahren mit grossen Renovierungsprojekten zurück", sagte Finanzvorstand Richard McPhail der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Hypothekenzinsen müssten weiter sinken und die Einkommen deutlicher steigen, damit sich das Wachstum beschleunige.
Unter dem Strich fiel im Schlussquartal der Gewinn um 14,2 Prozent auf knapp 2,6 Milliarden Dollar. Der von Analysten viel beachtete bereinigte Gewinn je Aktie ging um gut 13 Prozent auf 2,72 Dollar zurück. Analysten hatten mit einem stärkeren Rückgang gerechnet.
Für das laufende Geschäftsjahr peilen die US-Amerikaner ein Umsatzplus von 2,5 bis 4,5 Prozent an. Dabei sollen die Erlöse auf vergleichbarer Basis im besten Fall um zwei Prozent wachsen, im ungünstigsten Fall auf dem Vorjahresniveau verharren. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bis 4 Prozent zulegen, kann aber auch beim Vorjahreswert von 14,69 Dollar je Aktie herauskommen.
Die Home Depot-Aktie gewinnt an der NYSE zeitweise 3,01 Prozent auf 388,45 US-Dollar.
/mne/nas/stk/he
ATLANTA (awp international)
