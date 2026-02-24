Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’013 1.0%  SPI 19’211 0.8%  Dow 49’085 0.6%  DAX 25’024 0.1%  Euro 0.9119 -0.1%  EStoxx50 6’126 0.2%  Gold 5’137 -1.7%  Bitcoin 49’556 -0.9%  Dollar 0.7737 -0.1%  Öl 71.4 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Übernahmegerüchte lassen PayPal-Aktie klettern: Experten sehen enorme Unterbewertung
Home Depot-Aktie zieht an: Quartalsergebnis besser als erwartet
Strategy-Aktie fester: Überlebensstipps vom Gründer für einen Bitcoin-Bärenmarkt
Deshalb legt der US-Dollar zu Franken und Euro leicht zu
FedEx-Aktie legt zu: Klage auf Rückerstattung von Trump-Zöllen
Suche...
Plus500 Depot

Home Depot Aktie 939360 / US4370761029

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Gewinnrückgang 24.02.2026 17:09:03

Home Depot-Aktie zieht an: Quartalsergebnis besser als erwartet

Home Depot-Aktie zieht an: Quartalsergebnis besser als erwartet

Der weltgrösste Baumarktkette Home Depot hat sich im vierten Quartal besser geschlagen als erwartet.

Home Depot
300.33 CHF 3.64%
Kaufen Verkaufen
Der Umsatz schrumpfte in den drei Monaten bis zum 1. Februar zwar um 3,8 Prozent auf 38,2 Milliarden US-Dollar (32,4 Mrd Euro), wie Home Depot am Dienstag in Atlanta im Bundesstaat Georgia mitteilte. Auf vergleichbarer Basis seien die Erlöse aber um 0,4 Prozent im Quartal gewachsen. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen der Analysten. Die Aktie legte im frühen US-Handel um drei Prozent zu.

"Unsere Kunden halten sich seit nunmehr drei Jahren mit grossen Renovierungsprojekten zurück", sagte Finanzvorstand Richard McPhail der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Hypothekenzinsen müssten weiter sinken und die Einkommen deutlicher steigen, damit sich das Wachstum beschleunige.

Unter dem Strich fiel im Schlussquartal der Gewinn um 14,2 Prozent auf knapp 2,6 Milliarden Dollar. Der von Analysten viel beachtete bereinigte Gewinn je Aktie ging um gut 13 Prozent auf 2,72 Dollar zurück. Analysten hatten mit einem stärkeren Rückgang gerechnet.

Für das laufende Geschäftsjahr peilen die US-Amerikaner ein Umsatzplus von 2,5 bis 4,5 Prozent an. Dabei sollen die Erlöse auf vergleichbarer Basis im besten Fall um zwei Prozent wachsen, im ungünstigsten Fall auf dem Vorjahresniveau verharren. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bis 4 Prozent zulegen, kann aber auch beim Vorjahreswert von 14,69 Dollar je Aktie herauskommen.

Die Home Depot-Aktie gewinnt an der NYSE zeitweise 3,01 Prozent auf 388,45 US-Dollar.

/mne/nas/stk/he

ATLANTA (awp international)

Weitere Links:

HORNBACH-Aktie unter Druck: Umsatz gesteigert - Höhere Personalkosten belasten Ergebnis

Bildquelle: Niloo / Shutterstock.com

Nachrichten zu Home Depot

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten