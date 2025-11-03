STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
19.85CHF
1.43CHF
7.78 %
17:29:33
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.11.2025 19:12:05
STRATEC SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stratec auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Analyst Michael Heider zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie optimistisch, dass der Laborausrüster gegenwärtige Lieferengpässe überwinden kann. Angesichts sich verbessernder Markttrends hält er den jüngsten Kursrutsch bei der Aktie für übertrieben./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STRATEC SE Buy
|
Unternehmen:
STRATEC SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
46.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21.50 €
|
Abst. Kursziel*:
113.95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
109.09%
|
Analyst Name::
Michael Heider
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu STRATEC SE
|
17:58
|Freundlicher Handel: SDAX schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt: SDAX verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.ch)
|
07.11.25
|SDAX aktuell: SDAX sackt zum Ende des Freitagshandels ab (finanzen.ch)
|
07.11.25
|SDAX aktuell: SDAX zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
07.11.25
|EQS-News: STRATEC REPORTS DEFINITIVE RESULTS FOR FIRST NINE MONTHS OF 2025 (EQS Group)
|
07.11.25
|EQS-News: STRATEC BERICHTET FINALE ZAHLEN FÜR DIE ERSTEN NEUN MONATE 2025 (EQS Group)
|
06.11.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
04.11.25