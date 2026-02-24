Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’977 0.8%  SPI 19’170 0.6%  Dow 48’804 -1.7%  DAX 24’956 -0.2%  Euro 0.9120 -0.1%  EStoxx50 6’112 0.0%  Gold 5’158 -1.3%  Bitcoin 48’727 -2.5%  Dollar 0.7745 0.0%  Öl 71.9 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
TUI-Aktie schwächer: Zollstreit zwischen Washington und Brüssel verunsichert Investoren
Strategy-Aktie: Überlebensstipps vom Gründer für einen Bitcoin-Bärenmarkt
Novo Nordisk-Aktie: US-Listenpreise für Ozempic und Wegovy sollen massiv sinken
dormakaba-Aktie schwächer: Umsatz- und Gewinnrückgang - Investition in US-Firma SwiftConnect
Zurich-Aktie im Plus: Übernahme des australischen Lebensversicherer Clearview angestrebt
Suche...
Plus500 Depot
Widerstand 24.02.2026 14:11:03

Novartis-Aktie gesucht: Ethos empfiehlt der GV Ablehnung der Vergütungstraktanden

Novartis-Aktie gesucht: Ethos empfiehlt der GV Ablehnung der Vergütungstraktanden

Die Aktionärsvereinigung Ethos empfiehlt den Aktionärinnen und Aktionären des Pharmakonzerns Novartis, an der Generalversammlung vom 6. März Widerstand zu leisten.

Dabei ist Ethos die hohe Vergütung für Novartis-Chef Vas Narasimhan ein Dorn im Auge.

Die Ethos Stiftung empfiehlt der Novartis-GV, alle Vergütungspunkte abzulehnen, wie die Aktionärsvereinigung am späten Montagabend mitteilte. Insbesondere sei die 2025 realisierte Vergütung des CEO überhöht. Schliesslich entsprächen die für Narasimhan zugesprochenen 24,9 Millionen Franken dem 295-fachen des Medianlohns in der Schweiz.

Auch habe der Novartis-Chef mehr als zweieinhalb Mal so viel wie 2018 erhalten, als er die Leitung des Pharmakonzerns übernahm, und rund dreissig Prozent mehr als 2024, wie Ethos weiter vorrechnete. Nebst dem CEO-Lohn sollen sich die Aktionäre laut Ethos aus gegen den für 2027 beantragten Betrag von 95 Millionen für die zehn Mitglieder der Geschäftsleitung und gegen die für die zwölf Verwaltungsratsmitglieder vorgesehenen 8,2 Millionen stimmen.

Novartis: Pluvicto zeigt Vorteile bei früherem Einsatz vor Chemotherapie

Novartis hat neue US-Studien vorgestellt, die den Nutzen von Pluvicto bei metastasiertem, kastrationsresistentem Prostatakrebs vor einer Chemotherapie belegen. Patienten, welche die Radioliganden-Therapie nach nur einer androgenrezeptorwirksamen Therapie erhielten, erreichten eine mediane progressionsfreie Zeit von 15,8 Monaten, verglichen mit 12,7 Monaten nach mehreren Vorbehandlungen.

Dies geht aus Analysen der PRECISION-Datenplattform hervor, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

An der SIX klettert die Novartis-Aktie zeitweise um 0,48 Prozent auf 128,59 Franken.

mk/

Genf/Basel (awp)

Weitere Links:

Novartis-Aktie kaum bewegt: Vollständiger Rückzug aus Indien besiegelt

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Inside Trading & Investment

10:46 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
09:14 Marktüberblick: Telekomwerte gesucht
09:07 SMI weiter in starker Verfassung
07:07 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Kleines Plus zum Wochenstart
23.02.26 Renditechancen in Zukunftsbranchen: Step-Down Autocallable Barrier Reverse Convertibles auf innovative US-Aktien
19.02.26 Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
19.02.26 Julius Bär: 17.09% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Holcim Ltd, Swiss Re AG, UBS Group AG, VAT Group AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’531.38 19.82 SB5BKU
Short 14’798.96 13.94 SYMBIU
Short 15’378.83 8.89 STVB4U
SMI-Kurs: 13’977.14 24.02.2026 14:12:42
Long 13’386.97 19.82 SVZBNU
Long 13’067.29 13.47 SQ6B2U
Long 12’536.65 8.89 SXEBEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Nachmittag ins Minus
Umfangreiche Verkäufe: In diese US-Aktie hat die Schweizerische Nationalbank in Q4 investiert
Ypsomed Aktie News: Investoren fliehen am Nachmittag aus Ypsomed
Oracle Aktie News: Oracle am Montagnachmittag Verlust reich
Alles beim Alten: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
Aktien von Samsung und NVIDIA im Fokus: HBM4 als Schlüsselkomponente für "Vera Rubin"-GPU?
Gold- und Silberpreis ziehen wegen neuer Zoll-Unsicherheit an
BELIMO-Aktie bricht trotzdem ein: Gewinn 2025 gesteigert
UBS Aktie News: UBS am Nachmittag Verlust reich
Partners Group-Aktie im Sinkflug: Software-Ängste verschrecken Anleger

Top-Rankings

Umfangreiche Verkäufe: In diese US-Aktie hat die Schweizerische Nationalbank in Q4 investiert
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Zuge der neuesten 13F-Einreichung die Karten auf de ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
KW 8: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 8: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
14:21 Handel zwischen Deutschland und Frankreich legt leicht zu
14:18 Aktien Frankfurt: Dax kämpft mit 25.000-Punkte-Marke
14:15 KORREKTUR: Selenskyj drängt auf Freigabe von EU-Kreditpaket
14:14 Orban beharrt auf russischem Öl vor Ukraine-Hilfen
14:19 ElringKlinger-Aktie in Grün: Wachstum bei E-Mobilität - Umsatz rückläufig
14:10 ROUNDUP: Immer mehr Ärzte kommen aus dem Ausland
14:04 BFH : Luxusgut-Verkauf kann steuerfrei sein
14:04 GNW-News: Nu-Tek BioSciences rückt auf der DCAT Week 2026 tierfreie Peptone und die Leistungsfähigkeit seiner Lieferkette in den Mittelpunkt
14:07 AMD-Aktie springt zweistellig hoch: Partnerschaft mit Meta wird vertieft
13:59 WDH/AKTIEN IM FOKUS: Höhenflug der Energieversorger - Weltlage bleibt unsicher