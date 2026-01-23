STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für STMicroelectronics von 26 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Investitionstrends im Halbleiterbereich blieben solide, was die Nachfrage bei den Herstellern weiter stützen sollte, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Bei Infineon und STMicro habe sich die Auftragslage zuletzt von einem niedrigen Niveau aus etwas erholt. STMicro sollte von einer Erholung der industriellen Endmärkte profitieren und sei nicht so stark von China abhängig wie Infineon./gl/edh;
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
29.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
24.47 €
Abst. Kursziel*:
18.51%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
24.42 €
Abst. Kursziel aktuell:
18.78%
Analyst Name::
Tammy Qiu
KGV*:
-
