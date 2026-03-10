Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'064 0.5%  SPI 18'126 0.9%  Dow 47'540 -0.4%  DAX 23'912 2.2%  Euro 0.9026 -0.2%  EStoxx50 5'807 2.1%  Gold 5'196 1.0%  Bitcoin 54'753 2.8%  Dollar 0.7755 -0.2%  Öl 92.4 2.9% 
STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223

25.86
CHF
0.94
CHF
3.76 %
14:09:14
BRXC
10.03.2026 12:43:31

STMicroelectronics Buy

STMicroelectronics
25.86 CHF 3.74%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für STMicroelectronics von 28 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem der Halbleiterkonzern Infineon sein KI-Rechenzentren-Geschäft mit einem für 2027 angestrebten Umsatz von 2,5 Milliarden Euro angeleiert habe, ziehe Konkurrent STMicro nun nach, schrieb Johannes Schaller in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dessen KI-Umsatzziele sehe er durch einen Großauftrag der Amazon-Cloud-Sparte AWS sowie andere Projekte untermauert./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
32.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
28.88 € 		Abst. Kursziel*:
10.80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
28.61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.87%
Analyst Name::
Johannes Schaller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse