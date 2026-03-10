STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
STMicroelectronics Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für STMicroelectronics von 28 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem der Halbleiterkonzern Infineon sein KI-Rechenzentren-Geschäft mit einem für 2027 angestrebten Umsatz von 2,5 Milliarden Euro angeleiert habe, ziehe Konkurrent STMicro nun nach, schrieb Johannes Schaller in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dessen KI-Umsatzziele sehe er durch einen Großauftrag der Amazon-Cloud-Sparte AWS sowie andere Projekte untermauert./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28.88 €
|
Abst. Kursziel*:
10.80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
28.61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.87%
|
Analyst Name::
Johannes Schaller
|
KGV*:
-
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.
|
28.02.26
|STMicroelectronics-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Februar (finanzen.net)
|
09.02.26
|STMicroelectronics-Aktie mit Kurssprung: Milliardenschwere Bestellung von Amazon-Cloudsparte (AWP)
|
31.01.26
|Experten sehen bei STMicroelectronics-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
29.01.26