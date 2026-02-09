Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223

24.81
CHF
2.01
CHF
8.82 %
09.02.2026
BRXC
10.02.2026 07:27:45

STMicroelectronics Buy

STMicroelectronics
24.81 CHF 8.82%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Der ausgeweitete Deal mit Amazon Web Services (AWS) stärke die Rolle der Franzosen im Bereich KI-Infrastruktur, schrieb Janardan Menon am Montagabend. Der Chipkonzern sei ein strategischer Zulieferer für AWS. STMicro strebe bis 2028 eine Milliarde Euro Umsatz mit Halbleitern für KI-Rechenzentren an, erinnerte Menon. Er hält das Ziel für erreichbar./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

