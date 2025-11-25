STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
STMicroelectronics Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Sandeep Deshpande favorisiert in seinem Ausblick auf 2026 in der europäischen Hardwarebranche die Aktien von ASML, die er zudem auf die "Analyst Focus List" nimmt. Halbleiter seien das attraktivste Segment. Angesichts immens steigender Marktpreise für DRAM-Speicherchips sei es keine Frage des ob, sondern lediglich wann die Investitionen hier deutlich hochgefahren würden. Neben ASML setzt Deshpande auf ASM International, BE Semi und VAT./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
24.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
19.54 €
Abst. Kursziel*:
22.84%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
19.71 €
Abst. Kursziel aktuell:
21.77%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
KGV*:
-
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.
31.10.25
|Experten sehen bei STMicroelectronics-Aktie Potenzial (finanzen.net)
23.10.25
|Chiphersteller STMicro ringt weiter mit trägem Auto- und Industrieumfeld (AWP)
22.10.25
|Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
08.10.25
|Erste Schätzungen: STMicroelectronics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
30.09.25
|STMicroelectronics-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten (finanzen.net)
31.07.25
|STMicroelectronics-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli (finanzen.net)
09.07.25
|Erste Schätzungen: STMicroelectronics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
30.06.25
|Analysten sehen bei STMicroelectronics-Aktie Potenzial (finanzen.net)