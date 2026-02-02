STMicroelectronics 22.02 CHF 2.68% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies sieht beim Chipkonzern Licht am Ende des Tunnels. Nach einem Gespräch mit dem Konzernchef und dem Finanzvorstand im Anschluss an die Zahlen ist er vorsichtig optimistisch./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 16:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



