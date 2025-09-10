Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
STMicroelectronics Aktie

20.89
CHF
-0.57
CHF
-2.66 %
10.09.2025
24.10.2025 07:32:04

STMicroelectronics Underweight

STMicroelectronics
20.89 CHF -2.66%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für STMicroelectronics von 22 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Verlauf der Erholung des Chipkonzerns sei vollkommen unklar, schrieb Simon Coles am Donnerstagabend im Nachgang der Quartalszahlen. Er kappte seine Schätzungen deutlich./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Underweight
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
21.99 € 		Abst. Kursziel*:
-9.03%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
22.23 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10.01%
Analyst Name::
Simon Coles 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse