STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
20.89CHF
-0.57CHF
-2.66 %
10.09.2025
BRXC
24.10.2025 07:32:04
STMicroelectronics Underweight
STMicroelectronics
20.89 CHF -2.66%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für STMicroelectronics von 22 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Verlauf der Erholung des Chipkonzerns sei vollkommen unklar, schrieb Simon Coles am Donnerstagabend im Nachgang der Quartalszahlen. Er kappte seine Schätzungen deutlich./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
