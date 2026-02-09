STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
09.02.2026 14:04:00
STMicroelectronics-Aktie mit Kurssprung: Milliardenschwere Bestellung von Amazon-Cloudsparte
Der Tech- und Handelsriese Amazon und der Chiphersteller STMicroelectronics bauen ihre strategische Partnerschaft mit einer milliardenschweren Bestellung aus.
Im Zuge des Deals gab STMicro Optionsscheine für den Kauf von bis zu 24,8 Millionen Aktien an AWS aus. Diese seien in verschiedenen Tranchen an die Bezahlung für STMicro-Produkte geknüpft, hiess es weiter. AWS könne die Optionsscheine in einer oder mehreren Transaktionen im Laufe von sieben Jahren für 28,38 Dollar pro Stück ausüben. Das wäre dann eine Summe von insgesamt gut 700 Millionen Dollar. Zum Vergleich: STMicro ist an der Börse aktuell umgerechnet 28,6 Milliarden Dollar wert.
Die STMicro-Aktie zieht am Montagvormittag zeitweise um 7,29 Prozent auf 26,71 Euro an. Die Amazon-Aktie gibt derweil im vorbörslichen NASDAQ-Handel 0,05 Prozent auf 210,21 US-Dollar nach. Der Chiphersteller beliefert neben Amazon unter anderem auch den Elektroautobauer Tesla und den iPhone-Konzern Apple.
Ende Januar hatte STMicro einen überraschend starken Ausblick auf das laufende Quartal gegeben. Neben dem florierenden Geschäft mit Chips für Rechenzentren zeige auch die Nachfrage im Geschäft mit Unterhaltungselektronik Anzeichen einer Erholung, hatte es geheissen.
/niw/lew/mis
GENF/SEATTLE (awp international)
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
|04.02.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|30.01.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|30.01.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
