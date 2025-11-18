STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
STMicroelectronics Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat STMicroelectronics auf "Neutral" belassen. Endlich würden die Lagerbestände im Auto- und Industriesektor sinken, schrieb Sandeep Deshpande am Montagabend zur europäischen Halbleiterbranche. Die Margen dürften allerdings bis Ende des nächsten Jahres belastet bleiben, sofern sich die Endmärkte nicht rasch erholten. In Bezug auf die aktuellen Trends sei ASML eine deutlich bessere Wahl als die im Automobil-/Industriesektor engagierten Unternehmen Infineon oder STMicro. Deren Erholung hänge von einer stärkeren Nachfrage auf dem Auto- und Industriemarkt ab, die jedoch noch nicht absehbar sei./ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Neutral
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
19.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
19.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
Aktien in diesem Artikel
|STMicroelectronics N.V.
|17.72
|-2.86%
